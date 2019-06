Um homem de 43 anos sofreu um choque elétrico na manhã desta sexta-feira (28), em Divinópolis.

O paciente estava no Posto de Saúde de Santo Antônio dos Campos (Ermida), em Divinópolis.

A equipe do Samu foi acionada e, no local, encontrou a vítima consciente, se queixando de forte dor no tórax e com taquicardia.

O homem recebeu assistência da equipe, foi medicado e encaminhado para a UPA da cidade.