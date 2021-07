Na manhã deste domingo (11), um homem, de 65 anos, foi encontrado morto , em um canavial próximo ao Clube dos Cavaleiros, na BR-354, em Bambuí.

Segundo informações colhidas pela TV Bambuí, a principal linha de investigação leva ao crime de latrocínio, roubo seguido de morte, vez que o corpo da vítima foi deixado no local e seu veículo Fiat Strada, de cor cinza, com placa de Bambuí, não foi encontrado.

O corpo da vítima, José Alves da Silva Júnior, mais conhecido por Júnior do Juca do Belo, foi encontrado em decúbito dorsal e apresentava diversas escoriações no rosto e na cabeça. Nas proximidades do crime foram encontrados um martelo, garrafas de cerveja e documentos pessoais da vítima.

A Perícia da Polícia Civil foi acionada e registrou a ocorrência para providências futuras. O corpo da vítima foi liberado a Funerária do Hospital Nossa Senhora do Brasil e passará por exames mais detalhados no IML em Formiga.

A Polícia Militar registrou ocorrência sobre o fato e as investigações seguiram sob responsabilidade da Polícia Civil.

