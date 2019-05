Um homem de 45 anos foi encontrado morto no km 126 da MG-050, próximo ao bairro Xavante em Divinópolis, nesse domingo (26). De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi chamada por pessoas que passavam pelo local e viram a vítima caída no chão.

Ainda segundo a PM, ele estava com um corte no lado direito do pescoço. A vítima tinha passagens por ameaça e infração de trânsito.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou os trabalhos de rotina. Em seguida, o corpo foi liberado para a funerária municipal.

Segundo o portal G1, durante buscas na região, um jovem de 21 anos, foi abordado em atitude suspeita. Em conversa com a polícia ele confessou a autoria do crime. Ele foi preso e conduzido à Delegacia.