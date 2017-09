O corpo de um homem de 43 anos foi encontrado, na noite dessa terça-feira (12), em uma estrada de terra que dá acesso a estação de tratamento de água da cidade, na zona rural de Pitangui.

Segundo informações da Polícia Militar, ele estava com 12 perfurações de tiros de arma de fogo na região da cabeça e ombro.

Ainda de acordo com a PM, no local foram localizados cinco cartuchos deflagrados de munição de 9 mm e um cartucho intacto do mesmo calibre. Durante atendimento da ocorrência, a polícia recebeu várias denúncias informando que dois indivíduos foram vistos fugindo do local em um carro.

Segundo as testemunhas, os suspeitos eram encobertados por um terceiro suspeito em outro carro. Até o momento, ninguém foi preso.