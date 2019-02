Um homem de 46 anos foi esfaqueado durante uma festa na cidade de Pains no início da madrugada desse domingo (24).

De acordo com a PM, a vítima deu entrada no Pronto Atendimento Municipal após sofrer duas perfurações de faca no tórax e uma no braço esquerdo.

Segundo informações, o fato teria ocorrido numa festa na área central da cidade e o suspeito seria um jovem de 24 anos, que motivado por ciúmes da mulher dele, cometeu a tentativa de homicídio.