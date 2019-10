Um homem de 23 anos foi esfaqueado na tarde de domingo (13). O crime ocorreu na rua Rua das Mangabeiras, Bairro Geraldo Veloso, em Formiga.

A central de regulação do SAMU Oeste foi chamada às 15h49. Ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Formiga encontrou a vítima, um jovem, de 23 anos, consciente, com três perfurações provenientes de arma branca (faca) nas costas, sendo duas delas mais profundas e com sangramento ativo.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos da equipe e foi encaminhada para a Sala Vermelha do Hospital São Luís em Formiga.