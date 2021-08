Um homem foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (13), em uma residência da Rua João Teixeira de Andrade, Bairro Açudes, no município de Bambuí.

Segundo informações do portal TV Bambuí, dois criminosos chegaram em uma motocicleta e após invadir a residência de Thiago Junior da Silva Amaral, de 35 anos, eles dispararam quatro vezes. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Militar foi acionada e deu início ao rastreamento para localização dos autores. Após diversas denúncias anônimas, um jovem, de idade não informada, que teria participado do crime conduzindo a motocicleta, foi preso.

A arma do crime e o autor dos disparos ainda não foram localizados. Um adolescente, de 17 anos, é o principal suspeito do crime.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada para avaliação do caso. O corpo da vítima foi retirado do local pela funerária do Hospital Nossa Senhora do Brasil e passou por necropsia em Formiga.

A vítima era conhecida no meio policial pela prática de diversos crimes. Inclusive, o autor dos disparos e a vítima já haviam se envolvido em brigas anteriormente.

Fonte: Tv Bambuí