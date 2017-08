Um homem foi preso pela Polícia Militar nessa quarta-feira (9), após furtar um celular. O crime ocorreu, por volta das 9h30, em um estabelecimento comercial, situado à rua Jair Leite, Centro de Pimenta.

Após o crime, o proprietário do estabelecimento, de 22 anos, acionou a polícia e informou que há câmeras de monitoramento no local, possibilitando a identificação do suspeito.

De imediato, a PM iniciou o rastreamento e o suspeito, de 23 anos, foi localizado e abordado. Durante busca pessoal, o aparelho foi recuperado.

O jovem foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil.