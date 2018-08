Um homem de 44 anos que foi vítima de golpes de faca no bairro Gomes, em Lagoa da Prata, na tarde dessa segunda-feira (20).

Segundo a equipe do Samu, a vítima Ismá Basílio, de 44 anos, foi encontrada na porta de um bar com uma perfuração no abdômen e com parada cardiorrespiratória.

A equipe fez massagens cardíacas e, após o procedimento, o homem foi imobilizado e levado para a Sala Vermelha do Hospital São Carlos. O paciente foi encaminhado ao bloco cirúrgico, mas veio a óbito.