Um homem de 57 anos foi morto com pauladas na cabeça e teve parte de uma das orelhas arrancadas na madrugada deste sábado (8) no bairro Parque Brasiléia, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito de cometer o crime e a motivação ainda não foi identificado.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, uma testemunha contou que por volta das 2h30, uma gritaria pode ser ouvida na rua. Ao chegar à janela para ver o que estava acontecendo, ela percebeu que dois indivíduos estavam brigando. Um deles, um homem de aproximadamente um metro e meio, magro, negro e trajando bermuda jeans com uma camisa azul de futebol, teria desferido golpes com um pedaço de madeira da cabeça da vítima.

A testemunha relatou ainda que após derrubar o homem, o suspeito saiu do local tranquilamente, empurrando um carrinho de supermercado, no sentido avenida Amazonas, no Centro de Betim.

A Perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou o óbito da vítima. Os peritos também verificaram que parte da orelha direita do homem foi arrancada e um corte também foi identificado no braço direito. A Polícia Militar realizou um rastreamento na região, mas o suspeito no crime não foi encontrado.