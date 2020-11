Um homem de 38 anos foi morto a tiros na madrugada deste sábado (7) no Bairro São Sebastião, em Oliveira. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava em casa quando foi surpreendia pelo atirador que chegou em uma moto.

A PM contou que o suspeito entrou no imóvel e efetuou um disparo na cabeça da vítima. O Corpo de Bombeiros esteve no local para fazer as manobras de reanimação, mas o homem não resistiu.

Ainda segundo a PM, a suspeita é de que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas. Um rastreamento foi feito na região, mas o suspeito continua foragido. A polícia pede para quem tiver informações, que faça contato pelo 190.

Fonte: G1