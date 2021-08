Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros na madrugada deste sábado (28), no bairro Novo das Indústrias, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar (PM), uma pessoa que passava pela rua Doutor Cristiano Rezende, que fica nas proximidades da Via do Minério e também do viaduto da BR-040 sentido Rio de Janeiro, avistou o corpo da vítima com diversas marcas de disparos de arma de fogo e acionou a Polícia.

Os militares, então, foram acionados e constataram a morte deste homem. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da capital.

A ocorrência ainda está em andamento.