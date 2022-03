Um homem de 30 anos foi morto a tiros na noite de sexta-feira (11) no Bairro São Geraldo, em Nova Serrana. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a vítima estava próxima ao carro quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta.

Segundo testemunhas, os suspeitos efetuaram vários disparos até a vítima cair no chão. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de urgência (Samu), que foi acionado para o resgate, os disparos atingiram as costas e a cabeça do homem.

A PM ainda não conseguiu identificar os autores do crime e pede a ajuda à população pelo 190, com informações que possam levar à prisão deles. O caso será encaminhado para investigação da Polícia Civil.