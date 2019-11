Um homem, de 38 anos, foi morto a golpes de punhal na manhã deste domingo (10), em uma carvoeira na região da Comunidade da Fazenda do Glória, na zona rural de Bambuí. Um suspeito foi preso pela Polícia Militar.

Segundo informações da PM, a vítima identificada como Adriano Aparecido Souza, de 38 anos, natural de Mojolos/MG, estava na companhia do suspeito V.E.A., de 43 anos, natural de Curvelo/MG, e de uma testemunha, momento em que os envolvidos começaram a discutir por causa de um pedaço de carne.

O suspeito desferiu diversos golpes de punhal contra o tórax e o abdômen da vítima. A testemunha ficou assustada com a situação e fugiu para uma mercearia que fica a aproximadamente 2km do local do crime.

A equipe do SAMU de Bambuí foi acionada e chegando ao local constatou a morte da vítima.