Um homem de 51 anos foi morto com uma facada no coração, dentro de casa, na noite dessa sexta-feira (22), no Bairro Interlagos, em Divinópolis. A Polícia Militar informou que a vítima morava no local e foi morta no próprio quarto.

De acordo com o portal G1, quatro pessoas da família foram levadas para a Delegacia de Polícia Civil para prestarem depoimento e permanecem no local na manhã deste sábado (23). A Polícia Civil investiga o caso e apura a autoria da facada que vitimou o homem.

Crime



O crime ocorreu em uma casa, na rua Carmo da Mata, no bairro Interlagos. A PM foi acionada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou ao local e constatou o óbito da vítima.

De acordo com a PM, o homem e a irmã dele, de 54 anos, se envolveram em uma discussão horas antes do crime. Na casa, moravam cinco pessoas da mesma família.



A perícia constatou que a vítima morreu com apenas uma facada, que atingiu o coração.

