Um homem de 35 anos foi morto após ser atingido no ombro por um disparo de espingarda feito pelo sobrinho dele, de 19 anos, em Nova Serrana. O crime ocorreu na noite dessa sexta-feira (29) após uma briga generalizada envolvendo familiares. Duas jovens foram detidas.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada na rua Cristóvão Ferreira Guimarães, no bairro Maria José do Amaral. O motivo da briga não foi informado, contudo, os militares disseram que a irmã do suspeito, que não teve a idade divulgada, incentivou o mesmo a atirar contra o tio, que já havia sido atingido por um golpe de garfo.

Entre revides de ambas as partes, o jovem pegou a espingarda que estaria escondida e atirou contra o tio. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e informou que a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) encontrou o homem já sem vida.

Ainda participaram da ação a irmã da vítima, uma jovem de 28 anos, e uma sobrinha de 23. Após o crime, os envolvidos fugiram. As duas jovens foram localizadas e detidas, sendo que a de 23 anos foi ferida por familiares que se revoltaram com a postura dela durante a briga.