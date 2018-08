A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Formiga prendeu um homem de 26 anos por dirigir embriagado na rodovia MG-050. A prisão ocorreu durante blitz da Lei Seca, na sexta-feira (17).

Segundo a PMRv, os militares cruzaram com o condutor conduzindo uma pick-up pela rodovia em atitudes suspeitas. O homem foi abordado no estacionamento de um restaurante, no km 201, em Formiga.

Durante abordagem, os policiais constataram que ele apresentava diversos sintomas de embriaguez alcoólica como hálito etílico, olhos avermelhados e fala desconexa. Ao passar pelo teste de bafômetro foi constatado que o nível de álcool no sangue dele estava 10 vezes acima do permitido. Aos militares o homem confessou ter ingerido duas garrafas de cerveja.