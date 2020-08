A Policia Militar de Meio Ambiente da cidade de Luz realizou neste sábado (15) a “Operação Fauna”, de combate a caça e captura de animais silvestres, na região do Borrachudo, na zona rural de Tapiraí.

De acordo com a Polícia, durante as ações de fiscalização, os militares encontraram em uma fazenda nas proximidades do ribeirão Borrachudo, três animais abatidos, sendo duas capivaras e uma paca.

O proprietário não se encontrava no local, mas foi autuado em R$ 30.880,51 e ainda responderá Civil e Penalmente, pela pratica de crime ambiental, conforme Art. 29, da Lei 9.605/98.

Fonte: Tapiraí TV