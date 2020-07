Na noite dessa quarta-feira (15), durante Operação Lei Seca na altura do KM 01 da rodovia de ligação LMG 893, que dá acesso ao balneário Furnastur, no município de Formiga, nas proximidades do entroncamento com a MG 050.

Uma caminhonete Ranger com placa de Formiga foi abordada por policiais rodoviários e verificado que o condutor, de 47 anos, natural de Cássia, encontrava-se com o hálito etílico.

Após soprar o bafômetro, obteve-se o resultado de 0,32 miligramas por litro de ar alveolar expelido pelos pulmões, contudo o mesmo não foi preso, pois o valor atingido no bafômetro, não atingiu o mínimo para se cometer o crime de trânsito de embriaguez ao volante.

Mesmo assim, o homem foi autuado em R$ 2.934,70, teve a C.N.H recolhida perderá 7 pontos na carteira. O veículo foi liberado.