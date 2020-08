Um homem de 48 anos foi multado na tarde desse domingo (9), por conduzir veículo sob o efeito de álcool.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, durante Operação Lei Seca na altura do km 211 da rodovia MG-050, no município de Córrego Fundo, nas proximidades do viaduto com a LMG-830, policiais rodoviários de Formiga, abordaram uma caminhonete GM/D20, com placa de Córrego Fundo.

Foi verificado que o condutor, residente e natural de Córrego Fundo, encontrava-se com o hálito etílico e após soprar o bafômetro, obteve-se o resultado de 0,13 miligramas por litro de ar alveolar expelido pelos pulmões.

O homem não foi preso, pois o resultado obtido no bafômetro, não atingiu o mínimo para se cometer o crime de trânsito de embriaguez ao volante.