Na tarde desse domingo (12), durante Operação Lei Seca na altura do km 212 da MG-050, nas proximidades do viaduto de Córrego Fundo, policiais rodoviários de Formiga, abordaram um veículo Ford/Ecosport, com placa de Formiga.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária de Formiga, foi verificado que o condutor, de 49 anos, apresentava vários sintomas de embriaguez, tais como, hálito etílico, fala desconexa e olhos avermelhados.

Após soprar o bafômetro, obteve-se o resultado de 0,50 miligramas por litro de ar alveolar expelido pelos pulmões, medida que está 12 vezes acima do permitido.

O homem relatou ter ingerido bebida alcoólica. Ele foi preso por dirigir veículo embriagado, sendo conduzido até a delegacia e multado em