Um tratorista, de 51 anos, foi picado por abelhas na tarde dessa terça-feira (26), na comunidade rural de Boca da Mata, em Arcos. A equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) prestou o atendimento com apoio da equipe do Corpo de Bombeiros de Formiga.

Segundo os bombeiros, o homem foi picado mais de mil vezes pelas abelhas. Ele foi encontrado consciente, porém confuso. Ao resgatar a vítima os militares deslocaram por 300 metros e se encontraram com a equipe do Samu, que realizou o atendimento pré-hospitalar.

O paciente foi medicado dentro da ambulância e os bombeiros retiraram alguns ferrões. Em seguida, ele foi levado para o Pronto Atendimento Municipal (PAM) da cidade. As equipes contaram que a vítima dirigia um trator com outros dois colegas de trabalho, que conseguiram correr do enxame.