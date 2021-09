A Polícia Militar de Bom Despacho prendeu, nessa quinta-feira (9) um homem suspeito de tentar roubar uma padaria.

De acordo com a PM, a solicitante relatou que o homem chegou no estabelecimento e, de posse de um martelo, pegou a funcionária pelo braço e determinou que ela entregasse o celular e o dinheiro do caixa.

Outro funcionário visualizou a ação e acionou o botão de pânico. O indivíduo fugiu sem levar nada.

De posse das imagens, as equipes realizaram rastreamento e localizaram o homem, que estava escondido em cima da laje do banheiro da casa dele.