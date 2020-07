Durante Operação Lei Seca, realizada na manhã deste domingo (19) na balança do D.E.E.R de Arcos, no km 65 da rodovia MG-170, policiais rodoviários de Formiga abordaram um automóvel Astra, com placa de Arcos.

Foi verificado que o condutor de 40 anos, natural de Formiga, apresentava alguns sintomas de embriaguez, tais como, hálito etílico, olhos avermelhados e falante. Após soprar o bafômetro, obteve-se o resultado de 0,35 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido pelos pulmões, medida que está 8 vezes acima do permitido.

O condutor foi preso pelo crime de dirigir veículo automotor embriagado, sendo conduzido até a delegacia.

Ele foi multado em R$ 2.934,70, perdeu 7 pontos na C.N.H que foi recolhida. O indivíduo ainda irá responder na justiça pelo crime de embriaguez ao volante e terá o direito de dirigir suspenso por 12 meses.