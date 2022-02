Um estabelecimento comercial foi assaltado na noite dessa quinta-feira (10), no bairro Bela Vista, em Formiga.

A Polícia Militar foi acionada pelas vítimas de 36 anos e 24 anos, as quais relataram que foram roubadas no interior do estabelecimento, situado à rua Deolina Nogueira da Costa.

As vítimas esclareceram que foram rendidas por um indivíduo que estava com máscara facial e capacete escuro.

O homem ameaçou elas com um objeto não identificado, que trazia junto à cintura e roubou cerca de R$580, em dinheiro; dois celulares; um anel e uma aliança.