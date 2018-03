Na tarde dessa quarta-feira (28), a Polícia Militar foi acionada a comparecer no bairro Bom Jesus, em Itapecerica.

O proprietário de uma mercearia relatou aos militares que estava no caixa do estabelecimento comercial dele quando chegou um indivíduo, de posse de uma arma de fogo, o ameaçou e exigiu que lhe passasse o dinheiro do caixa. A vítima entregouao suspeito cerca de R$200, em dinheiro.

Os policiais fizeram rastreamento e localizaram o suspeito próximo à residência dele. O homem confessou a autoria do roubo e informou aos militares que o dinheiro, materiais roubados e a arma estavam na residência dele.

Durante as buscas, foram encontradas as roupas que o suspeito usou durante o crime, a arma de fogo e uma pochete contendo munições calibre 380 e calibre 38 e o dinheiro roubado.

O indivíduo foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia, juntamente com o material apreendido.