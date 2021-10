Um homem foi preso no início da noite de sexta-feira (8) suspeito de correr atrás de pessoas com uma faca exigindo dinheiro, na região central de Campos Altos.

De acordo com o a Polícia Militar, os policiais receberam informações que um homem estava com uma faca pedindo dinheiro para as pessoas que passavam pela rua, e se não dessem ele corria atrás das pessoas.

Os militares foram até o local e avistaram o homem com as características semelhante as repassas. Ao realizar busca pessoal os policiais localizaram a faca.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Plantão.