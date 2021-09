Um homem, de 30 anos, foi preso pela Polícia Civil na quarta-feira (15). Ele é suspeito de estuprar e ameaçar esfaquear a barriga de uma jovem grávida, de 19 anos.

O crime aconteceu em Campo Belo, na madrugada do dia 8 de setembro.

De acordo com a Polícia Civil, o homem entrou na casa da jovem pela janela do banheiro e a obrigou manter relações sexuais forçadas com ele por quatro vezes. Enquanto abusava da jovem, o suspeito apontava uma faca em direção à barriga dela.

Antes de deixar a casa, o homem ainda roubou o celular da vítima. A jovem informou aos policiais o tipo de chinelo usado pelo criminoso. Durante rastreamento, os policiais encontraram o calçado e conseguiram prender o homem.