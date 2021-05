Um homem de 45 anos foi preso na manhã desse domingo (23) em Arcos.

De acordo com a Polícia Militar, ele teria usado um veículo com a plotagem de uma empresa para furtar e transportar quatro poltronas de cadeira maciça, com estofado e tecido de linho, no valor de R$ 500,00 cada.

Os objetos foram furtados durante a madrugada desse domingo (23) em uma casa em construção, no bairro Jaraguá.

Com as informações, os militares abordaram o veículo que o suspeito estava no bairro São Judas.