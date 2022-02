A Polícia Militar foi acionada, no sábado (12) para atender uma ocorrência de um furto de veículo à rua Contorno dos Palmares, bairro Geraldo Veloso em Formiga.

Segundo a vítima de 41 anos, havia saído de casa para prestar um favor a um amigo, e no retorno parou em uma mercearia para comprar cigarros.

Neste momento o passageiro do veículo, cujo o qual ele prestava o favor, iniciou um discursão com um homem que passava pela rua. Após uma acirrada troca de ofensas, o indivíduo, entrou dentro do carro e o furtou.

De posse das informações do suspeito, de 38 anos, foi realizado rastreamento e o veículo e homem foram localizados.