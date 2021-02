Um homem, de 26 anos, foi preso na noite dessa segunda-feira (1º). Ele é suspeito de incendiar uma residência, danificado um veículo e agredido a ex-namorada, em ocasiões distintas, em Bambuí.

De acordo com o portal TV Bambuí, no domingo (31), os militares foram acionados por populares que perceberam um incêndio na residência. Testemunhas alegam que avistaram o veículo do ex-namorado da proprietária da residência parado próximo ao local.

Diante de toda a situação o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, comarca de Bambuí, expediu um mandado de prisão preventiva em desfavor do homem que foi preso na noite dessa segunda, em uma residência no município de Tapiraí.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Formiga. Segundo informações do portal TV Bambuí ele foi encaminhado ao Presídio de Bom Despacho.