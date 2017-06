Dois idosos foram vítimas de um mesmo ladrão em bairros diferentes de Formiga na noite de sábado (3).

A primeira vítima, um idoso de 69 anos, foi roubada por volta das 22h, enquanto abria o portão da garagem da casa dela, na rua Presidente Kennedy, área central de Formiga. De acordo com a vítima, o criminoso a enforcou exigindo que fosse entregue tudo o que o idoso guardava nos bolsos. Foram roubados documentos pessoais, documentos de um veículo e R$170 em dinheiro.

Pouco tempo antes, outro roubo com ação semelhante havia sido praticado na rua Vicente Domiciliano, bairro Vila Carmelita, sendo levados da vítima, de 67 anos, R$100 em dinheiro. Com indícios de ser o mesmo suspeito o responsável pelos dois crimes, policiais militares foram acionados e de posse das informações das vítimas iniciaram rastreamento e localizaram o homem, de 35 anos, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, sendo ele preso em flagrante.

Foram apreendidos com ele R$50 em dinheiro.