Um homem de 28 anos foi preso nesta sexta-feira (17) durante fiscalização de trânsito na altura do km 212, da MG-050, nas proximidades do viaduto de Córrego Fundo.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária de Formiga, ele conduzia um Fiat Uno, com placa de lagoa da Prata. O suspeito demonstrou nervosismo e durante buscas no veículo, foram encontrados dois cigarros de maconha no porta luvas.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia. O homem ainda responderá na justiça pelo cometimento da contravenção penal cometida.

Fonte: Polícia Militar Rodoviária