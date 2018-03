Na manhã dessa sexta-feira (30) durante blitz no km 490 da rodovia BR-354, policiais rodoviários abordaram o veículo VW/Gol, de Formiga, ocupado por três indivíduos que levantaram suspeitas.

Durante a fiscalização, foi verificado que o condutor de 23 anos, residente na comunidade de Rodrigues, não era habilitado. Na busca pessoal no passageiro do banco traseiro, de 30 anos, residente na comunidade da Fazenda Velha, foi localizado no bolso da bermuda dele uma bucha de maconha. Ele assumiu a propriedade da droga e relatou ser usuário de drogas.

Foi constatado que o homem possui diversas passagens pela polícia. Ele foi conduzido até a delegacia.

Já o condutor do veículo foi autuado em R$ 1.173,88, sendo o veículo liberado para um condutor devidamente habilitado.