Em uma blitz realizada na tarde dessa quarta-feira (11), a Polícia Militar de Formiga, com o apoio da PM de Córrego Fundo, abordou um caminhão conduzido por um homem, de 47 anos, o qual já havia denúncia de tráfico de drogas em desfavor dele.

Nas buscas, foram encontrados no veículo uma barra de maconha de aproximadamente 1 quilo, 14 buchas da mesma substância, três celulares, R$1.443, em dinheiro e um cheque no valor de R$350.

Em continuidade à ocorrência, os militares se deslocaram até a residência do suspeito, no bairro Novo Horizonte, em Formiga. Segundo a Polícia Militar, ao tomarem ciência dos fatos, os dois filhos e a esposa do indivíduo tentaram impedir as buscas na residência agredindo os militares.

Eles foram contidos e dominados com técnicas de imobilização pelos policiais e receberam voz de prisão. Os envolvidos foram encaminhados ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) e, posteriormente, para a Delegacia de Polícia. Os materiais e o caminhão foram apreendidos.

O motorista foi encaminhado para a Penitenciária Regional.