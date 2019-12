Redação Últimas Notícias

Um homem de 33 anos foi preso na noite de domingo (8) por tráfico de drogas, na rua Lute Greco, bairro Universitários, em Formiga.

De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu durante verificação de uma denúncia anônima. Os policiais olharam por cima do muro da residência do suspeito e flagraram ele manipulando as drogas.

Na residência foram apreendidos 21 tabletes e duas barras de maconha, 12 papelotes de cocaína, materiais usados para a comercialização de drogas e R$1.862 em cédulas.