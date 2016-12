Da Redação

Um homem de 34 anos foi preso nessa terça-feira (6), com drogas no bairro Lajinha.

De acordo com a PM, durante policiamento pela rua Furtado de Menezes, os militares se depararam com o suspeito, que já é conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas, furtos e roubos.

Na busca pessoal, foram encontradas três buchas de maconha que se fracionadas renderiam aproximadamente dez buchas de tamanho comercial.

O homem foi encaminhado para a Polícia Civil, juntamente com as buchas de maconha.