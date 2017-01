Da Redação

Na noite desse domingo (29), um homem, de 27 anos, foi preso por tráfico de drogas, no bairro Geraldo Veloso.

Segundo informações da PM, o indivíduo, conhecido no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas, foi preso na rua Macieiras quando entrava no carro dele, um gol branco.