Nessa terça-feira (20), policiais militares de São Sebastião do Oeste, juntamente com militares do Meio Ambiente de Divinópolis, receberam informações de que um homem teria uma arma de fogo e materiais usados na pesca predatória e caça de animais silvestres na casa dele.

As duas equipes se deslocaram para uma fazenda, situada na comunidade rural de Floresta, na zona rural do município de São Sebastião do Oeste.

No local, os militares abordaram o homem de 44 anos o qual se identificou como caseiro da fazenda e autorizou a entradas dos militares. Já dentro da propriedade havia mais dois homens que ao perceberem a presença dos policiais, fugiram por uma mata, não sendo mais localizados.

Durante buscas na residência, foram encontradas duas tarrafas dependuradas na varanda, um revólver calibre 38, com quatro munições intactas, cerca de um quilo de peixe (traíras e tilápias), sem comprovação de origem e um jequi utilizado para caçar tatus.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante delito pela posse ilegal de arma de fogo, pela posse dos equipamentos usados na caça de animais silvestres e na pesca predatória. Os materiais foram apreendidos e encaminhados para a delegacia.