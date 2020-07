Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (10) na altura do km 224, da rodovia MG-164, em Itapecerica, durante patrulhamento da Polícia Militar Rodoviária.

Os policiais se depararam com a motocicleta uma Honda ML sem placa parada no acostamento da referida rodovia.

O condutor contou que é inabilitado. Ao realizar fiscalização no veículo, foi constatado que o número do chassi estava suprimido e o número do motor pertence a outra motocicleta.

Não foi possível a identificação da origem da motocicleta abordada.