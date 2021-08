Um homem, de 20 anos, foi preso pela Polícia Militar por armazenar vídeos de pornografia infantil em seu celular. O caso ocorreu no início da noite de sábado (21), no bairro São Francisco, na região da Pampulha.

De acordo com informações do boletim de ocorrência da PM, os militares faziam patrulhamento no beco Viana do Castelo, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o homem. Ao perceber a presença dos policiais, o homem colocou o celular na cintura e caminhou até uma passarela.

Lá, os militares o abordaram e, a princípio, não encontraram nada de ilícito. Ao ser questionado sobre a procedência do aparelho celular, o homem respondeu que trabalha com mudanças e que, em um desses serviços, recebeu o telefone como pagamento.

Os policiais tentaram localizar o IMEI, número de identificação global e único para cada celular, mas, como não conseguiram, pediram para que o homem desbloqueasse o celular para pegar a identificação. Antes de desbloquear o aparelho, porém, ele disse que no telefone “poderia ter vídeos de crianças fazendo sexo”, recebidos em um grupo de WhatsApp.