Um homem de 33 anos foi preso e um adolescente de 16 anos apreendido na noite dessa quinta-feira (28), na praça Coronel Torres, Centro de Bambuí, por tráfico de drogas. A ação foi realizada em continuidade às operações Pré-Carnaval e Silêncio.

De acordo com a ocorrência, os militares avistaram o adolescente, já conhecido no meio policial por consumo de drogas, em atitudes suspeitas e, ao realizar busca pessoal, não foi encontrado nenhum material. Porém, próximo ao local onde ele estava foi verificado que havia um copo descartável escondido e com a boca para baixo, nele foram encontradas 15 pedras de crack e três papelotes de cocaína, prontos para comercialização.

Ao ser questionado sobre a procedência do material, o menor informou que havia adquirido a droga com o homem, de 33 anos, conhecido por vender drogas no bairro Lava Pés, em um local conhecido por “cracolândia”.