Na noite dessa segunda-feira (8), um entregador de lanches, de 25 anos, foi assaltado ao realizar uma entrega no bairro Olinda em Piumhi.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou aos militares que foi fazer uma entrega de lanches e que, ao chegar no local, foi abordado por dois indivíduos armados com uma faca e facão que lhe renderam e levaram as entregas e o valor aproximado de R$400.

Diante das informações passadas pela vítima, os militares saíram em rastreamento, localizando os indivíduos.

O suspeito de 26 anos foi preso e o menor de 16 anos apreendido. Ambos foram conduzidos à delegacia de Piumhi juntamente com o material recolhido.