Na manhã desta quinta (13), um homem de 38 anos foi preso por polícias rodoviários de Formiga.

Durante deslocamento pelo KM 224, da rodovia MG-164, ao passarem por Neolândia, que pertence ao município de Itapecerica, policiais rodoviários de Formiga se depararam com uma motocicleta Honda, sem placa, estacionada sobre um passeio de frente a uma oficina mecânica.

Durante abordagem, foi verificado que o número do motor da moto encontrava-se totalmente suprimido e, ao ser realizada consulta do número do chassi no sistema Informatizado, a moto não foi localizada.

Durante a fiscalização, um homem de 38 anos, natural de Itapecerica e residente em Neolândia, compareceu no local e disse ter comprado a moto de um indivíduo pelo valor de R$700, contudo, não apresentou nenhuma documentação do veículo.