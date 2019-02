Na segunda-feira (4), durante patrulhamento pela estrada vicinal da Comunidade rural de Albertos, em Formiga, uma equipe do 2º Pelotão de Meio Ambiente de Formiga se deparou com um caminhão da marca Chevrolet, modelo 12000 de cor branca, transitando no sentido contrário com uma lona cobrindo a carga.

Suspeitando do material transportado, os militares optaram por fazer a abordagem do veículo. Após buscas, foi constatado que na carroceria do caminhão estavam 191 estacas/ mourões de origem nativa, da espécie popularmente conhecida por Sucupira Amarela.

Como não foi apresentada a Guia de Controle Ambiental Eletrônica (GCA-e), foi dada voz de prisão em flagrante delito ao condutor, sendo o caminhão removido ao pátio credenciado.

O material apreendido foi descarregado e permaneceu sob cuidados de um depositário, até decisão posterior competente. Como medida administrativa foi lavrado o Auto de Infração /Termo de Apreensão, no valor de R$ 23.463,59.