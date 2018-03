Redação Últimas Notícias

Um homem de 35 anos foi preso e o sobrinho dele, um adolescente de 14 anos apreendido por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, no bairro Geraldo Veloso, em Formiga.

Segundo informações da Polícia Militar o homem foi preso na rua Amendoeiras com diversos saquinhos usados para embalar drogas. Indagado pelos militares, o homem informou que teria comprado as embalagens a pedido de um sobrinho, um menor conhecido no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas e um homicídio.

O jovem foi encontrado pelo policias e confessou ter drogas escondidas. No local indicado, os militares apreenderam 32 pedras de crack prontas para venda e duas em tamanho maior, além de uma garrucha calibre 32.

Os indivíduos foram conduzidos para a delegacia.