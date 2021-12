Um homem de 31 anos foi preso pela PM na manhã desta quarta-feira (15), no bairro São Judas, depois de informações sobre um provável sequestro e cárcere privado chegarem ao quartel de Arcos.

Militares de Santo Antônio do Monte informaram aos militares de Arcos que o cidadão, que é ex-presidiário, teria obrigado sua ex-companheira, de 23 anos, a vir de Samonte com ele há alguns dias, impedindo a mulher de seguir para sua cidade natal, Lavras. Com isso, foram feitas várias diligências para localizar os dois e desvendar o caso.

A vítima confirmou que estava em Arcos com o ex-companheiro contra sua vontade, na casa da mãe dele, pois temia pela sua vida, tendo em vista que o autor havia esboçado sinais de violência e descontrole emocional anteriormente, inclusive quebrando a porta da casa dela em Santo Antônio do Monte.

Dois irmãos da vítima acompanharam a ocorrência e confirmaram a vontade dela de por fim ao relacionamento e de voltar para junto de sua mãe, fato que era impedido pelo suspeito através de intimidações e ameaças.