A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, em Bom Despacho, um homem, de 37 anos, investigado por estupro de vulnerável. O suspeito, pai da vítima, teria iniciado os abusos quando a criança, à época com 8 anos, estava sob os cuidados dele.

As investigações começaram no início deste mês, após comunicação encaminhada à PCMG pelo Conselho Tutelar da cidade. De acordo com as informações, os fatos só chegaram ao conhecimento da mãe da criança no dia 5 de outubro. Ela então acionou a Polícia Militar e também procurou o órgão municipal para relatar os abusos.

De acordo com levantamentos, a vítima, atualmente com 11 anos, teria sido abusada dos 8 aos 10 anos, quando morava com o pai. Contudo, existiram outras tentativas, sendo a última às vésperas do Dia dos Pais deste ano. Na ocasião, o investigado buscou a filha na casa da mãe e a levou a um hotel. Ele desistiu da ação após a criança chorar durante a tentativa de ato sexual, e a levou novamente para a mãe na manhã seguinte.

De acordo com o delegado Rodrigo de Noronha, a PCMG representou pela prisão temporária do suspeito, a qual foi deferida pela Justiça. “Após o cumprimento do mandado, o pai da criança confessou a prática dos crimes. A investigação encontra-se em fase final, e o inquérito policial será remetido ao Poder Judiciário nos próximos dias”, ressalta.