Um homem de 40 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (1°) por tentativa de furto no Condomínio Residencial Mangueirão, em Formiga.

A Sala de Operações da Polícia Militar recebeu uma ligação informando que estaria ocorrendo um furto no local.

O suspeito, que reside em Divinópolis, foi abordado pelos militares no interior de uma das quatro residências arrombadas.

O veículo que o suspeito usaria para transportar as mercadorias furtadas, um Ford Escort azul, emplacado em Pará de Minas, foi encontrado nas proximidades.

Havia registro de furto/roubo do carro, que foi apreendido. Também foram apreendidas com o indivíduo, as ferramentas usadas para arrombar edificação, seis alicates; três chaves de fenda; e recuperados sete botijões de gás; um televisor; uma central de alarme e vídeo; um aparelho de internet; sete câmeras de monitoramento; uma caixa de som; um purificador de água e uma mochila.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante, os materiais, produtos e veículo foram apreendidos e encaminhados à Delegacia.

A Polícia Militar destaca a importância da denúncia anônima por meio do 181.

Foto: divulgação Polícia Militar