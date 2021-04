A Polícia Civil de Minas Gerias (PCMG) prendeu em flagrante, na sexta-feira (16), um homem, de 60 anos, pelos crimes de falsificação de selo ou sinal público e por introduzir espécime animal no país, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente. O suspeito foi preso no estabelecimento comercial dele, localizado no bairro Santa Inês, região Leste da capital.

A equipe de investigadores da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes Contra a Fauna, durante levantamentos para apuração de maus-tratos de animais, compareceu até o estabelecimento. Embora não tenha sido comprovada a situação de maus-tratos, conforme a denúncia recebida, foi constatado pelos investigadores que o suspeito possuía dois Pintassilgos da Venezuela (Spinus Cucullata), nome popular Tarim, da fauna exótica, ambos sem os documentos de origem e, um deles, com a anilha de identificação irregular. “A anilha estava rompida e não era destinada a aves exóticas, demonstrando claramente a falsificação”, detalhou a delegada Alessandra Wilke.

O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes previstos nos artigos 296, parágrafo 1º, inciso I do Código Penal, e 31 da Lei 9605/98. Posteriormente, ele foi encaminhado ao sistema prisional.